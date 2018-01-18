Brexit yasa tasarısı Avam Kamarasında onaylandı

Tasarı, AB mevzuatının İngiltere’nin iç hukukuna aktarılmasında hükümete "8. Henry yetkisi" diye adlandırılan olağanüstü yetki verilmesini öngörüyor.

Buna göre, İngiltere AB’den ayrıldığında birliğin hukuki mevzuatı otomatik olarak İngiltere’nin iç hukuku haline gelecek ancak hükümet yasalarda dilediği değişiklikleri yapabilecek.

PARLAMENTO BYPASS EDİLDİ

İngiltere Kralı 8. Henry’nin 1539’da getirdiği düzenleme, hükümdara parlamentoyu bypass ederek yasa çıkarma olanağı veriyordu.

Düzenleme, temelde hükümdara ülkeyi fermanla yönetme olanağı tanıyordu. İngiltere’de hükümetler bu yetkiyi çoğunlukla bazı yasalara ekledikleri "8. Henry maddeleri" ile kullanıyor. Yasalar parlamentondan geçtikten sonra hükümetlere bu maddelere dayanarak bir daha parlamento sürecine girmeden yasalar üzerinde değişiklik yapma veya yasayı iptal etme yetkisini elde ediyorlar.

Brexit yasa tasarısı Lordlar Kamarasında da kabul edilmesi halinde Kraliçe 2. Elizabeth’in onayıyla yürürlüğe girecek. Ancak Lordlar Kamarasının değişiklik yapması halinde tasarı yeniden Avam Kamarasına gidecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

BREXİT SONRASI TİCARİ İLİŞKİLER

İngiltere ile AB Komisyonu aralık ayında vatandaş hakları, AB'ye yapılacak ödemeler ve İrlanda adasındaki sınır sorununu kapsayan başlıklardan oluşan müzakerelerin birinci safhasıyla ilgili anlaşmaya varmıştı.

İngiltere ile AB arasında Brexit sonrası ticari ilişkilerin ele alınacağı, müzakerelerin ikinci safhasına ilerleyen aylarda geçilmesi bekleniyor.

Haziran ayında başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.

İngiltere, önceki yıl haziran ayında yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.