Brexit'in İngiltere'ye maliyeti: 50 milyar sterlin

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiliz yayın kurumu BBC’ye verdiği röportajda, “Bilimsel olarak İngiltere’nin yükümlülüklerinin neler olduğunu hesaplamalıyız. Buna göre bir fatura ödenmek zorunda.” ifadelerini kullandı.

AYRILIK BEDELİ 50 MİLYAR STERLİN

Juncker, İngiltere’nin toplamda ödemesi gereken meblağın basında yer aldığı gibi 50 milyar sterlin seviyesinde olup olmadığının sorulması üzerine, “Yaklaşık olarak o seviyede.” şeklinde cevap verdi.

Juncker, İngiltere’nin AB’ye ödemesi gereken meblağın İngiliz Parlamentosunun eski taahhütlerini yansıtacak şekilde olacağını söyledi.

"DÜŞMANCA BİR TAVIR İÇERİSİNDE DEĞİLİM"

İngiltere’nin AB’den ayrılmasından dolayı üzüntü duyduğunun altını çizen Juncker, “Bu başarısızlık ve trajedi. İngiltere ayrıldığında, referandumun yapıldığı zamanda olduğu gibi üzüleceğim. İngiltere konusunda asla düşmanca bir tavır içerisinde değilim. Dostça ve adil bir şekilde müzakere edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"BU BİR PAZARLIK DEĞİL"

Juncker, “İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının, AB’de yaşayan İngiliz vatandaşlarının haklarını korumak konusunda kararlıyım. Bu bir pazarlık değil. İnsan onuruna saygı duymakla ilgilidir.” şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, 29 Mart tarihinde AB’den resmen çıkış sürecini başlatacak olan 50. maddeyi yürürlüğe sokacağını açıklamıştı.