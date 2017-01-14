Brezilya bu genci konuşuyor

Teknoloji mağazalarında test edebilmeniz için sergilenen akıllı telefonları, tabletleri kullanmayan yoktur. Ancak hiç kimse bu genç kadar ısrarlı olmamıştır.

Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde bir genç bir alışveriş merkezinde sergilenen bütün cihazlarda selfie'sini çekip fotoğrafları cihazların background'u resmi olarak atadı.





Camilla adlı genç bir kız bunu fark ederek mağazayı görüntüledi ve fotoğrafları Twitter'dan paylaştı.





Çocuğun kim olduğu bilinmiyor ancak Camilla onun için '2017'de benim yeni rol modelim bu genç olacak' diye yazdı.



