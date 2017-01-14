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Brezilya bu genci konuşuyor

Brezilya'da bir genç bir alışveriş merkezinde sergilenen tüm telefonlara selfie'sini çekip cihazların background'u resmi olarak atadı.

14.01.2017 - 17:46
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Teknoloji mağazalarında test edebilmeniz için sergilenen akıllı telefonları, tabletleri kullanmayan yoktur. Ancak hiç kimse bu genç kadar ısrarlı olmamıştır.

Brezilya bu genci konuşuyor

Brezilya'nın Sao Paolo şehrinde bir genç bir alışveriş merkezinde sergilenen bütün cihazlarda selfie'sini çekip fotoğrafları cihazların background'u resmi olarak atadı.

Brezilya bu genci konuşuyor

Camilla adlı genç bir kız bunu fark ederek mağazayı görüntüledi ve fotoğrafları Twitter'dan paylaştı.

Brezilya bu genci konuşuyor

Çocuğun kim olduğu bilinmiyor ancak Camilla onun için '2017'de benim yeni rol modelim bu genç olacak' diye yazdı.

Brezilya bu genci konuşuyor

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