Brezilyalı kadının midesinden kokain çıktı

Son zamanların trendi haline gelen dudak dolgunlaştırması ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Dermatoloji Uzm. Dr. Gökhan Gökler, "İşlemden önce doktorunuzla tartışın" dedi.

Ünlü polisiye yazarı Nick Cutter, ‘Karanlık Ada’ romanında Kanada’nın ıssız bir adasında üç gün sürecek kampa katılan izci takımın başına gelenleri çarpıcı biçimde anlatıyor.

Tahin ve pekmez çok sağlıklı; ama sağlıklı olduğunu düşünerek aşırıya kaçmamalı.

Ünlü polisiye yazarı Nick Cutter, ‘Karanlık Ada’ romanında Kanada’nın ıssız bir adasında üç gün sürecek kampa katılan izci takımın başına gelenleri çarpıcı biçimde anlatıyor.

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Fransız belediye başkanı seçim afişinde cinayeti ti'ye aldı

Sınır Tanımayan Gazeteciler'in de kurucusu olan Fransız bir belediye başkanı, kocası tarafından tren raylarına bağlanarak öldürülen kadını seçim afişine malzeme yaptı.