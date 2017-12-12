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Brezilyalı kadının midesinden kokain çıktı

Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isterken vücudunda kapsüller halinde 580 gram kokain bulunan Brezilyalı yolcu tutuklandı.

AA | 12.12.2017 - 11:48..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla gelen Brezilyalı M.A.D.S.S. isimli kadın yolcunun vücudunda uyuşturucu madde bulunabileceğini değerlendirdi.

52 KAPSÜL TESPİT EDİLDİ

Terminalde durdurulan yolcu, doktor kontrolünden geçirildi. Brezilyalı yolcunun vücudunda, içinde kokain bulunan 580 gram ağırlığında, 52 kapsül tespit edildi.

Brezilyalı kadının midesinden kokain çıktı

Uyuşturucu maddelerin vücudundan çıkarıldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Brezilyalı kadının midesinden kokain çıktı

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