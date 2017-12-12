Brezilyalı kadının midesinden kokain çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla gelen Brezilyalı M.A.D.S.S. isimli kadın yolcunun vücudunda uyuşturucu madde bulunabileceğini değerlendirdi.
52 KAPSÜL TESPİT EDİLDİ
Terminalde durdurulan yolcu, doktor kontrolünden geçirildi. Brezilyalı yolcunun vücudunda, içinde kokain bulunan 580 gram ağırlığında, 52 kapsül tespit edildi.
Uyuşturucu maddelerin vücudundan çıkarıldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.