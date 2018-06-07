Brezilya'nın Cuiabá şehrinin Canarana Belediyesi yakınlarında geçtiğimiz salı günü, 15 yaşında bir kız çocuğu, erken doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Kızın ailesi, töresel sebeplerle bebeğin gömülmesine karar verdi.

YENİ DOĞAN BEBEĞİ CANLI CANLI GÖMDÜLER

Kızın büyük annesi bebeği toprağa gömdü. Bir görgü tanığının ihbarı üzerine harekete geçen polis, aileyle temasa geçerek bebeğin gömüldüğü yere giderek arama yaptı. Toprak altında bulunan bebek 8 saatin ardından şans eseri ölmemişti.

Brezilya'da 8 saat toprak altında kalan bebek kurtarıldı VİDEO

8 SAAT SONRA KURTULDU

Bölge hastanesine sevk edilen bebeğin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirilirken polis kızın annesini ve büyükannesini gözaltına aldı. Bebeği gömdüğünü kabul eden büyükanne, bebeği göbek bağını kesmek için aldığını ancak çocuğun nefes almadığını, bu sebeple gömdüğünü iddia etti.