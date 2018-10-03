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Brezilya'da kaçan mahkumlar polisle çatıştı: 9 ölü

Ülkenin kuzeyindeki Tocantins eyaletinde cezaevinden kaçan mahkumlarla polis arasında çıkan çatışmada 9 mahkum öldü.

AA | 03.10.2018 - 23:01..
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Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, Barra da Grota cezaevinde çıkan isyan sırasında 28 mahkumun kaçtığını belirtti.

Cezaevi yakınındaki ormanlık alana kaçan mahkumlarla polis arasında  çatışma çıktığını belirten yetkililer, olaylarda 9 mahkumun öldüğünü bildirdi.

2 REHİNE ALAN 19 MAHKUM ARANIYOR

Yetkililer, kaçan 19 mahkumun ve rehin aldıkları 2 cezaevi çalışanının  bölgede arandığını ifade etti.

Brezilya'da geçen ay bir cezaevine düzenlenen saldırıda 1 polis ölmüş,  firar eden 105 mahkumdan 41'i düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Brezilya'da kaçan mahkumlar polisle çatıştı: 9 ölü

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