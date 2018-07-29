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Brezilya'da kamu malına saldırı: Otobüsler ateşe verildi

Brezilya'da 8 halk otobüsü ateşe verildi ve bazı kamu binalarına ateş açıldı.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 10:33..
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Ceara eyaleti polisi, dün gece Fortaleza kentinin farklı yerlerinde 8 otobüsün molotofkokteyli atılarak yakıldığını, bazı kamu binalarına da ateş açıldığını belirtti.

SALDIRILARIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Saldırılarda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Ceara kamu güvenlik dairesi, saldırılarla bağlantılı olduğu düşünülen 3 kişinin tespit edildiğini belirtirken, şüphelilerin gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

Saldırıların neden gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

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