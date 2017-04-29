Brezilya'da organize edilen grev, ülkenin büyük şehirlerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE SES BOMBALARI KULANILDI

Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerindeki ana yolları trafiğe kapatarak hükümeti protesto eden protestoculara, polisler göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

Brezilya'da protestolar sürüyor VİDEO

YOLU KAPATTILAR

Protestocular yolu kapattı. Protestonun olduğu yerde bulduklarını ateşe verip yolu kapatan protestocular polislerle çatıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle dağılan göstericiler, polis araçlarına da hasar verdi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülkedeki bir çok eyalette toplu taşıma seferleri yapılamazken, devlet okullarında eğitime ara verildi.