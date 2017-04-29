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Brezilya'da protestolar sürüyor

Hükümetin işçi hakları ve emeklilik sisteminde yaptığı değişiklikler, protesto ediliyor.

29.04.2017 - 10:08
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  2. Dünya

Brezilya'da organize edilen grev, ülkenin büyük şehirlerinde hayatı adeta durma noktasına getirdi.

Brezilya'da protestolar sürüyor

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE SES BOMBALARI KULANILDI

Sao Paulo ve Rio de Janeiro kentlerindeki ana yolları trafiğe kapatarak hükümeti protesto eden protestoculara, polisler göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları ile müdahale etti.

Brezilya'da protestolar sürüyor VİDEO

Brezilya'da protestolar sürüyor

YOLU KAPATTILAR

Protestocular yolu kapattı. Protestonun olduğu yerde bulduklarını ateşe verip yolu kapatan protestocular polislerle çatıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle dağılan göstericiler, polis araçlarına da hasar verdi.

Brezilya'da protestolar sürüyor

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülkedeki bir çok eyalette toplu taşıma seferleri yapılamazken, devlet okullarında eğitime ara verildi.

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