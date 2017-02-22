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Brezilya’da son yılların en büyük soygun olayı

Brezilya'da son yılların en büyük soygununda taşımacılık hizmeti sunan Amerikalı firma Bring's'in hangarından 20 milyon dolar çalındı.

22.02.2017 - 12:37
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brezilya

Brezilya’da 20 profesyonel silahlı soyguncu, taşımacılık hizmeti sunan Amerikan devi Brink’s’in Pernambuco eyaletindeki hangarından 20 milyon dolar çaldı.

2005'TEN BU YANA EN BÜYÜK SOYGUN

Bu rakam 2005 senesinden bu yana yapılan en büyük soygun oldu. Eyalet güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamaya göre, soyguncuların Brezilya’nın güneydoğusunda yer alan Recife’deki (Pernambuco) hangara farklı araçlarla gittiği ve patlayıcılar aracılığıyla duvarlardan birini patlatarak içeri girdiği ifade edildi.

Brezilya’da son yılların en büyük soygun olayı

ÇOK İYİ HAZIRLANMIŞLAR

Soyguncuların soygunu gizlemek için çok iyi çalıştıkları ve bunu iyi hazırlanmış bir planla gerçekleştirdikleri ifade edildi. Hırsızların soygundan kısa bir süre sonra bir polis kontrol noktasından geçerken oradaki polislerle çatışmaya girdikleri ve üç polisin yaralandığı ifade edildi. Recife’ye yakın olan De la Estancia sakinlerinin ise yaşanan patlama ve çatışma seslerinden dolayı tedirgin oldukları belirtildi.

Ülke tarihinin en büyük soygununun yaşandığı 2005 yılında Fortaleza Merkez Bankasından yaklaşık 55 milyon dolar çalınmıştı.



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