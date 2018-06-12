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Brezilya'da yola düşen havuz trafiği kitledi

Brezilya'da havuzu evine taşımak isteyen bir sürücü, talihsiz bir olay yaşadı.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 09:29..
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Brezilya'da akılalmaz bir olay yaşandı. Kamyon sürücüsü, aracının arkasında taşıdığı havuzu götüreceği yere götürene kadar oldukça zorlandı.

Brezilyalı sürücü yüzme havuzunu yolun ortasına düşürdü İZLE

RÜZGAR SÜRÜCÜYÜ ZORLADI

Brezilyalı kamyon sürücüsünü en çok zorlayan ise rüzgar oldu. Aşırı esen rüzgar, sürücüyü zorlarken havuzun da yola düşmesine neden oldu.

Brezilya'da yola düşen havuz trafiği kitledi

TRAFİK KISA SÜREDE AÇILDI

Bir süre trafik dururken, bölgeye gelen yetkililer duruma el koydu. Yetkililerin duruma müdahale etmesiyle trafik kısa sürede açıldı.

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