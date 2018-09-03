Eskiden Portekiz Kraliyet Ailesi'nin de konutu olarak kullanılan, koleksiyonunda 20 milyondan fazla parçanın bulunduğu Brezilya'nın en büyük ve en tarihi müzelerinden biri olan Rio de Janerio'daki Ulusal Müze'de yangın çıktı.

SEBEBİ BİLİNMİYOR

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Müzede ziyaretçilere kapalı olan pazar günü çıkan yangının sebebi ise henüz bilinmiyor.

Brezilya'nın tarihi müzesinde yangın VİDEO

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün. Tarihimizin değeri, binanın gördüğü hasarla ölçülemez" dedi. Brezilya'nın TV Globo kanalına konuşan müze müdürü yangının 'kültürel bir trajedi' olduğunu söyledi.

ESERLER KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Yangın sırasında müze görevlileri içerdeki değerli fosil ve eserleri kurtarmak için canla başla mücadele verdi. Yangının henüz sıçramadığı bölümlere giren görevliler içerdeki parçaları güvenli bölgelere çıkarttı.

Müzede, Brezilya tarihine ait binlerce parçanın yanı sıra Mısır'a ait çok sayıda arkeolojik eser de bulunuyor. Müzenin doğa tarihi koleksiyonunda dinozorlara ait kemikler, Amerika kıtasında bulunan en eski iskelet olan 12 bin yıllık bir kadın iskeleti dahil çok sayıda önemli ve değerli parça vardı.

Müze çalışanlarının daha önce, mali kaynaklarda yapılan kesintiler ve binanın eski ve bakımsızlığından şikayetçi oldukları bildirildi.