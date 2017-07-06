taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.659
USD
3,6211
EURO
4,1291
ALTIN
142,64
PETR
48,6000

British Airways'in kabininden grev kararı

İngiliz havayolu şirketi British Airways’i kabin görevlileri düşük ücretleri protesto edecek.

06.07.2017 - 15:26
  1. Haberler
  2. Seyahat

İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite tarafından yapılan açıklamada düşük ücretleri protesto etmek için kabin görevlilerinin 19 Temmuz tarihinden itibaren 14 gün süreyle greve gitme kararı aldığı belirtildi.

BRİTİSH AİRWAYS: KARAR UYGUN DEĞİL

British Airways’den yapılan açıklamada ise sendikanın yeni bir grev kararı almasının uygun bulunmadığı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, “Bir sendikanın, çalışan insanların tatillerini hedef almaya çalışarak, üyelerine temmuz ayının tamamında ücret ve gelirlerinden vazgeçmelerini istemesi olağan dışı görünüyor." denildi.

British Airways'in kabininden grev kararı

"DAHA İYİ BİR MAAŞ İÇİN"

Grev dönemlerinde şirketin uçuşların yüzde 99,5’inin planlanan şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, 19 Temmuz’da başlaması planlanan grev süresince de müşterilerin grevden etkilenmemesi için çalışılacağı bildirildi.

Unite Ulusal Sorumlusu Oliver Richardson ise “Bugün duyurduğumuz grev kararı üyelerimizin daha iyi maaş talebi konusundaki kararlılığının bir göstergesi. Bu grev British Airways’in zorbaca tavrına karşı.” ifadesini kullanıldı.

İlginizi Çekebilir
Katar açıkladı: Laptop yasağı kalktı
Katar Havayolları’da ABD’nin ülkeye uçacak uçaklarda laptop bulundurma yasağı listesinden çıkarıldı.
THY adını gökyüzüne yazdırdı
Türk Hava Yolları (THY), 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü’nde lazer kullandı.
Bermuda Üçgeni'nde yeni bir ada bulundu
Kuzey Carolina’daki Cape Point burnunda hilal şeklinde yeni bir ada ortaya çıktı.
Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği ülkeler
Yaz aylarının gelmesiyle tatil planları başladı. Henüz plan yapamayanlar ve vakti dar olanlar için vizesiz ülkeler revaçta...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

Erdoğan'dan bağımsızlık referandumu sorusuna net cevap

180
Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray için alaycı açıklama

176
Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

Almanya'da G20 öncesi protestolar sürüyor

126
Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

Binali Yıldırım Suriyeliler konusunda net konuştu

616
Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

Emin Çölaşan Türkiye'nin uçak gemisi projesine inanmıyor

553
Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

Fenerbahçe'nin 2017-2018 sezonu formaları

54
Taksim'de bildiri dağıtan Alman ajanının videosu

Taksim'de bildiri dağıtan Alman ajanının videosu

95