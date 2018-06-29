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Brüksel'de AB zirvesi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB liderleri sığınmacı krizini çözmek için bir araya geldi. AB'nin en önemli toplantılarından biri olan zirve üye devletler için oldukça çetin geçti.

Haber Merkezi | 29.06.2018 - 16:33..
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Sığınmacı krizi başta olmak üzere bir çok konuda karar almak için Belçika'Nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, oldukça zorlu bir zirve gerçekleştirdi. Özellikel sığınmacı konusunda yapılan görüşmede, AB'nin geleceğine önemli oranda etki edecek kararlar alındı.

Toplantıyı zorlu süreçlerin sonunda tatlıya bağlayan AB, Yunan yönetimine "öpücük" gönderdi.

Brüksel'de AB zirvesi

YENİ SIĞINMA MERKEZLERİ

İtalya, Zirve'de alınacak bütün kararları geçici olarak bloke ettiğini açıkladı. Ancak 10 saat süren görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Buna göre sığınmacılar için daha fazla fon ayrılacak ve ülkelerin gönüllülük esasına bağlı olarak AB içinde merkezler oluşturulacak.

Birlik dışında da merkezler oluşturulacak. İtalya ve Yunanistan topraklarında sığınmacı merkezleri açabilecek.

Brüksel'de AB zirvesi

MÜLTECİLER AVRUPA'YA ALINMAYACAK

Özellikle Almanya'da Merkel iktidarını tehdit eden mültecilerin sığınma hakkı konusu da zirvenin en önemli maddelerinden biri oldu. Buna göre mültecilere, Avrupa'ya giriş yaptıkları ülkelerden sığınma hakkını veren maddeler, rafa kaldırırken, ülkede mültecilere yaşam hakkını veren yasalar da kaldırıldı.

Avrupa sınırlarının uçlarına kurulacak mülteci kamplarında sığınmacılara geçici hak verecek olan AB, daha sonra mültecileri geri gönderebilecek.

Brüksel'de AB zirvesi

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR EURO

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, anlaşmanın ardından " Sığınmacı merkezi açıp açmamaya sonra karar vereceğiz.Ancak artık yalnız değiliz" dedi.

Sonuç bildirgesinde, AB'nin Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için taahhüt ettiği 6 milyar avroluk mali desteğin 3 milyar avroluk ikinci diliminin serbest bırakılması da kararlaştırıldı.

 

ABD VE RUSYA'YA YAPTIRIMLAR

Zirvenin en önemli maddelerinden biri de ABD'nin uygulamaya hazırlandığı yeni gümrük tarifesi. AB'yi ve global ölçekte ülkeleri kısa vadede ekonomik olarak zorlayacak olan ABD tarieflerine karşı birlik Washington'a karşı ekonomik misilleme kararı aldı.

Brüksel'de AB zirvesi

AB liderleri Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay uzatma kararı da aldı.

Birlik üyesi 28 ülkenin lideri, sığınmacılar, ABD ile ilişkiler, savunma ve güvenlik işbirliği, Brexit ve ekonomik sorunları görüşmek için Brüksel'de biraraya gelmişti.

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