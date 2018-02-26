Brüksel'de barınağa gitmeyen evsizler tutuklanacak

Etterbek Belediye Başkanı Vincent De Wolf, hava sıcaklığının eksi 10 derecenin altına düştüğü kentte barınaklara gitmeyen evsiz kişilerin donma tehlikesine karşı tutuklanacağını açıkladı.

"EVSİZLER HİPOTERMİ GEÇİREBİLİR"

Kararın barınak imkanlarını kullanmayı reddeden evsizleri korumak için alındığını belirten De Wolf, "Bu hava koşullarında sokakta kalan evsizler, hipotermi geçirebilir, hatta soğuktan ölebilir." diye konuştu.

Kararın hava durumunda değişiklik olmaması durumunda 8 Mart'a kadar geçerli olacağını bildiren Etterbek Belediyesi, "Vali, hukuki olarak ihtiyacı olan kişilerin güvenliğini temin etmekle yükümlüdür." açıklamasını yaptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer yandan, Belçika Kraliyet Meteorolojisi Enstitüsü, ülke genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle turuncu alarma geçti.

Kuzeyden gelen "kutup havasının" hava sıcaklığında aşırı düşüşe neden olacağı uyarısında bulunan enstitü, doğu ve kuzeydoğudan esen rüzgarlar nedeniyle özellikle gece ve günün erken saatlerinde hissedilen soğukluğun eksi 10 derecenin altına düşebileceğini belirtti.

Belçika yerel basını da ülke genelinde hakim olan dondurucu soğuklar nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.