Brüksel'de UETD'den Zeytin Dalı'na destek mitingi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik" mitingi düzenlendi.

Schuman Meydanı yakınlarında UETD Başkanı Zafer Sarıkaya ve 10.000 üzerinde Avrupalı Türk'ün katılımıyla düzenlenen miting, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu mitinge katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dalı taşıdı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ"

Çeşitli ülkelerin bayraklarını da taşıyan katılımcılar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak tekbir getirdi.

Miting sırasında okunan bildiride ise Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözettiği, TSK'nin operasyon esnasında sivillerin hedef alınmamasına azami gayret gösterdiği vurgulandı.

"80 MİLYON ŞEHADETE HAZIR BAŞKA MİLLET YOK"

Mitinge katılan vatandaşlardan Erhan Şahin de "Parti gözetmeksizin ülkemizin içinde bulunduğu duruma destek olmak için buradayız. Vatanımız üzerinde oynanan oyunlardan haberimiz var. Ancak vatanımızın emin ellerde olduğunu görüyorum. Dünyada 80 milyonuyla şehadete hazır başka bir millet yoktur." ifadelerini kullandı.

Mitinge UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya'nın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker de katıldı.