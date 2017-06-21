Brüksel'de terör alarmı

Başbakan Michel, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda dün akşam etkisiz hale getirilen saldırganın terör saldırısı gerçekleştirmek için istasyonda bulunduğunu bildirdi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Michel, "Dün Brüksel'deki merkez istasyonda bir terör saldırısı engellendi. Bomba patlatmak isteyen bir saldırgan, askeri güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi ve bölgede güvenlik önlemleri alındı. Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILACAK"

Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağına, özellikle kamu alanlarında ek önlemler alınacağına dikkati çeken Michel, Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında Belçika'daki alarm seviyesinin değişmesine yönelik bir karar alınmadığını, alarm seviyesinin üçte tutulacağını kaydetti.

Michel, güvenlik güçlerinin çok profesyonel bir şekilde hareket ettiğini ve büyük bir terör saldırısını engellediğini vurguladı.

"TERÖRİSTLERİN BİZİ KORKUTMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Olayı yakından takip ettiklerini dile getiren Michel, "Teröristlerin bizi korkutmasına izin vermeyeceğiz. Özgürlüğümüzü ve demokrasimizi savunmaya devam edeceğiz. Mümkün olduğu kadar normal hayatımıza devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Dün Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda üzerinde patlayıcı olduğundan şüphelenilen bir kişinin etkisiz hale getirilmesinin ardından Belçika Federal Savcılık Sözcüsü Eric Van Der Sypt, olayı terör saldırısı olarak değerlendirdiklerini, saldırganın öldüğünü ve bu kişi dışında yaralanan ya da hayatını kaybeden bulunmadığını kaydetmişti.

Brüksel Zaventem Havalimanı ve Maelbeek metro istasyonunda 22 Mart 2016'da düzenlenen terör saldırılarında 32 kişi hayatını kaybetmiş, 270 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından başkent Brüksel'de alarm seviyesi önce en yüksek olan 4'e çıkarılmış, daha sonra da 3'e düşürülmüş, polis ve askerler önemli merkezler ve binaların önünde devriye görevine başlamıştı.