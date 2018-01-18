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Albüm lansman konserlerinde lider Bruno Mars

Bruno Mars, 2016’da yayınladığı “24K Magic” albümünün dünya turu etabında 200 milyon doları geçti.

Detay Haber | 18.01.2018 - 15:45..
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Bruno Mars, 2017’de hem albüm lansman konserlerinde hem de 2017’nin son çeyreğinde en çok kazanan sanatçısı oldu. Mart 2017’de albüm lansman konserlerinin toplamı 200 milyon dolar bantını geçen Bruno Mars, Latin Amerika etabında verdiği 10 konserle 408.443 bilet satışı elde etti. 2017’nin son çeyreğini, sadece Latin Amerika konserlerinden kazandığı 37 milyon dolarla lider olarak kapattı.

2017'NİN SON ÇEYREĞİNDE EN ÇOK KAZANAN 10 GRUP

Boxscores tarafından derlenen 2017’nin son çeyreğinde albüm lansmanı olarak en çok kazanan 10 grup sıralaması:

1. Bruno Mars ($ 37.481.687 - 408.443 kişi - 10 sahne)

2. Coldplay ($ 23.955.813 - 244.975 kişi - 7 sahne)

3. Billy Joel ($ 2.370.139 - 17.927 kişi - 1 sahne)

4. The Killers ($ 427.199 - 7.776 kişi - 1 sahne)

5. 2Cellos ($ 371,899 - 9.788 kişi - 1 sahne

6. Alabama ($251.688 - 2.648 kişi - 1 sahne)

7. Willie Nelson ($ 198,089 - 2.596 kişi - 2 sahne)

8. Travis Tritt ($167.489 - 3.178 kişi - 3 sahne)

9. Ron White (162,365 - 162.365 kişi - 1 sahne)

10. Mannheim Steamroller ($154.765 - 2.546 kişi - 1 sahne)

Bu kazanç, 2017’nin en çok kazananları listesinde Bruno Mars’ı 22'nci sıraya oturttu.

2017'DE EN ÇOK KAZANAN 10 MÜZİSYEN

1. Sean Combs ($130 milyon)

2. Beyonce ($105 milyon)

3. Drake ($94 milyon)

4. The Weeknd ($92 milyon)

5. Coldplay ($88 milyon)

6. Guns N’ Roses ($84 milyon)

7. Justin Bieber ($83.5 milyon)

8. Bruce Springsteen ($75 milyon)

9. Adele ($69 milyon)

10. Metallica ($66.5 milyon)

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