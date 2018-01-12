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BTK Başkanı: Wozniak olmadan Jobs ve Apple olmazdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, dijital alandaki fikirlerin başarıya ulaşması için ekip çalışması gerektiğini söyledi.

AA | 12.01.2018 - 09:21..
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  2. Teknoloji
BTK Başkanı: Wozniak olmadan Jobs ve Apple olmazdı

Sayan, toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler getiren mobil girişim projelerinin tanıtıldığı Android Akademi’nin Demo Day etkinliğine katıldı.

Sayan, Google ve Türkiye ve Girişimcilik Vakfı öncülüğünde, BTK, General Mobile ve Türk Hava Yolları’nın (THY) desteğiyle düzenlenen Android Akademi programının ülkenin girişimcilik ekosistemi için önemine işaret ederek, gençlerin yarınlar için kurguladığı yenilikçi fikirlerin Türkiye’nin refah düzeyini artıracağını söyledi.

"DİJİTAL YERLİLER"

İnternetin hayatın her alanında köklü değişiklikler getirdiğini anlatan Sayan, “Ortaya çıktığı günden bu yana internet, büyüleyici bir şekilde gelişmeye ve hayatımızın her alanında yerini almaya devam ediyor. İnternet dijital vatandaş kavramını ortaya çıkarmış yeni neslin ‘Dijital yerliler’ olarak adlandırılmasına ve bu teknolojilerin içerisinde büyüyen bir jenerasyonun oluşmasına yol açmıştır.” diye konuştu.

BTK Başkanı: Wozniak olmadan Jobs ve Apple olmazdı

"WOZNIAK OLMADAN JOBS VE APPLE OLMAZDI"

BTK’nın siber tehditlerle mücadele ettiğini anlatan Sayan, kurumun Türkiye’nin teknoloji otobanında seyrini güvenli kılmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sayan, “4,5G’ye geçtiğimiz yıl geçtik. 5G’ye yerli ve milli imkanlarla geçmek için kurumumuz bünyesinde çalışmalar yapılıyor. 5G Vadisi kuruldu, bu alanda çalışmalar yapılıyor.” bilgilerini verdi.

BTK Başkanı: Wozniak olmadan Jobs ve Apple olmazdı

Dijital fikirlerin takım çalışmasıyla başarıya dönüşebileceğine işaret eden Sayan, şöyle konuştu:

“Tek başınıza sadece bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Ancak bir noktadan sonra takımınız olmalı. Steve Wozniak olmadan Steve Jobs ve Apple olmazdı. Sergey Brin olmadan Larry Page ve Google ortaya çıkmazdı."

BTK Başkanı: Wozniak olmadan Jobs ve Apple olmazdıSteve Jobs(sağda) ve Steve Wozniak, 1975'te garajlarında Apple bilgisayar üzerinde çalışırken

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılı olan 2023 hedeflerine ve 2023’ün büyük Türkiye’sine ulaşmak, birbirimizi anlamakla, birbirimizi desteklemekle ve bunu koordineli bir şekilde yapılmakla mümkün. Bunu da yenilikçi inanıyorum ki fikir sahibi gençler sağlayacaktır. Dijital girişimcilik günümüzün en geçerli iş modellerinden biri olacak. Aplikasyon fikirleriyle yarışmaya katılan bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

Sayan’ın konuşmasının ardından Android Akademi programında finale kalan 8 start-up projenin sunumları yapıldı.

BTK Başkanı: Wozniak olmadan Jobs ve Apple olmazdı

TOPLUMSAL SORUNLARA TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER

Android teknolojisini kullanarak vatandaş etkileşimi, akıllı şehirler ve erişilebilirlik alanlarında yaşanan toplumsal sorunlara teknolojik çözümler üreten uygulamaların geliştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen ve 120 başvurunun yapıldığı Android Akademi programı kapsamında, online mülakatların ardından belirlenen ekiplere yönelik eğitim ve mentorluk süreci 16–20 ekimde gerçekleşti. Start up sunum eğitimleri ise 13-14 Kasım'da verildi.

KAZANANLARA ÖZEL GEZİ

Android Akademi programı kapsamında ilk üçe giren proje ekipleri San Francisco'da Girişimcilik Ekosistemi Gezisi’nin yanı sıra devamlı mentorluk desteği almaya hak kazanacak. İlk üçe girenlerin ilerleyen saatlerde açıklanması beklenirken, Android Akademi ekiplere, uygulamalarını daha da geliştirmelerine yönelik destek sağlamaya devam edecek.

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