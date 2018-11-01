Bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek

Bu hafta Türkiye sinemalarında 3'ü yerli 7 film vizyona girecek. İşte sinemaseverleri vizyonda bekleyen yeni filmler...

BOHEMİAN RHAPSODY

Rami Malek'in ünlü müzisyen Freddy Mercury'ye hayat verdiği "Bohemian Rhapsody", 60'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in solisti Freddie Mercury'yi ve Mercury'nin liderlik ettiği grubun "Live Aid" konserine kadar ilerleyen sürecini ele alıyor.

Rami Malek'e başrolde Joseph Mazzello, Ben Hardy, Lucy Boynton, Mike Myers, Aidan Gillen, Gwilym Lee, Tom Hollander, Allen Leech ve Aaron McCusker'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Bryan Singer ve Dexter Fletcher yaptı.

TUTSAK

Paul Weitz'in yönetmenliğini yaptığı, Julianne Moore, Christopher Lambert, Ken Watanabe, Sebastian Koch ve Thorbjorn Harr'ın başrollerinde oynadığı film, izleyici ile buluşacak.

Ann Patchett'in çok satan romanından uyarlanan film, Japon endüstri devi bir şirketin üst yöneticisinin düzenlediği özel partide konser vermek üzere Güney Amerika'ya seyahat eden ünlü bir soprano sanatçısının aşk hikayesini anlatıyor.

CLİMAX

Gaspar Noe'nin yazıp yönettiği "Climax", sapa ve boş bir okul binasında provalarını gerçekleştirmek için buluşan yirmi kişilik bir dans grubunun düzenlediği partinin kontrolden çıkmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Korku, dram ve müzikal karışımı filmin başrollerinde Sofia Boutella, Romain Guillermic ve Souheila Yacoub oynuyor.

FINDIKKIRAN DÖRT DUVAR

E.T.A. Hoffmann'ın klasik masalından esinlenen haftanın fantastik yapımı "Fındıkkıran ve Dört Diyar'ın yönetmen koltuğunda Lasse Hallström otururken, filmin başrollerini Keire Knightley, Mackenzie Foy, Morgan Freeman ve Helen Mirren gibi isimler paylaşıyor.

İYİ OYUN

Umut Aral'ın yönetmenliğini üstlendiği gençlik filmi "İyi Oyun", kendini bir anda profesyonel video oyun dünyası içerisinde bulan bir gencin hikayesini konu ediniyor.

Senaryosu Emre Sirel'e ait filmde Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Kerem Bürsin, Orkun Işıtmak, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş, Doğaç Yıldız ve Bahar Şahin gibi isimler rol aldı.

DÜNYA HALİ

Murat Dalkılıç ile Melis Sezen'in başrollerini paylaştığı "Dünya Hali", animatörlük yapan bir genç ile idealist gazeteci bir kızın hikayesini anlatıyor. Murat Dalkılıç ve Melis Sezen'in yanı sıra Demet Gül, Gökay Müftüoğlu, Serenay Aktaş, Eren Hacısalihoğlu, Sadık Gürbüz ve Pınar Şenol'un rol aldığı filmi Ömer Can yönetti.

ECİNNİ

Mehmet Sağlam'ın yazıp yönettiği "Ecinni", bir kız çocuğunun ortadan kaybolmasının ardından cinlerle iletişime geçmeye başlayan bir grup arkadaşın belgesel çekimi için gittikleri köyde yaşadıklarını konu alıyor.



