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Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

Muş'un Varto ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, Esenler İlkokulu'nun temizlik ve tadilatını yaparak sağlığın yanı sıra eğitime de katkıda bulundu.

AA | 11.10.2018 - 12:36..
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Varto Devlet Hastanesinde görevli aralarında doktor, hemşire ve ebelerin de bulunduğu yaklaşık 40 sağlık çalışanı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek eğitim alanında vermek istediklerini iletti.

KIRTASİYE MALZEMELERİ DAĞITTILAR

Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Esenler Köyü İlkokulu'nun tadilat ve badanaya ihtiyacı olduğunu bildirmesi üzerine sağlık çalışanları, gerekli malzemeleri temin ederek okula gitti.

Okulun sıra, masa, kapı, pencere ve yerlerini temizleyerek tadilatını yapan, dış cephesini boyayan sağlık çalışanları, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi de dağıttı.

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

"HASTALARIMIZ ÇOK SEVİNDİ"

Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Anestezi Uzmanı Yusuf Demir, "Bizi köyde boya yaparken gören hastalarımız çok şaşırdılar. Gelip yardım etmek istediler ama biz kabul etmedik. Çünkü 40 kişilik ekiple geldiğimizi ve rahatlıkla okulu yenileyebileceğimizi belirttik. Öğrencilerimize hediyeler ve kitaplar da alıp onları sevindirmek istedik. Aslında öğrencilerden çok biz sevindik çünkü bizim için de bir değişiklik oldu." ifadesini kullandı.

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler

Bu kez hastaları değil okulu iyileştirdiler


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