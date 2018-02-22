taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.316
USD
3,7983
EURO
4,6669
ALTIN
161,66
PETR
64,8600

Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 43 yaşındaki Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

İHA | 22.02.2018 - 06:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı. Buca'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynaklar Mahallesi'nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek karşıdan gelen 46 yaşındaki Doğan Ersanlı idaresindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı VİDEO

Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, cipte yolcu konumunda bulunan Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54), Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve kamyonette yolcu olarak bulunan Şevki Kul (46) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Sinop'tan Mehmetçik'e kavrulmuş fındık
Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlere karşı mücadele veren Türk askerine Sinop'tan fındık gönderildi.
Kamyonet hırsızları kaza yapınca yakalandı
Ümraniye'de kamyonet çalan hırsızlar, polislerden kaçarken kaza yaparak yakalandı.
Yatağına ısıtıcı düşen minik ölümden döndü
Muğla'da minik çocuğun yatağına elektrikli soba düştü. Çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
Kırıkkale'deki doğalgaz patlamasında 10 kişi yaralandı
Kırıkkale'de meydana gelen doğalgaz patlamasında yaralıların sayısı 10'a yükseldi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı

35
Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı

13
Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

Türk genci yine Apple'ın açığını buldu

17
Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü

Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü

10
Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı

Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı

11
Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı

Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı

20
Petersburg'da 3 güneş doğdu

Petersburg'da 3 güneş doğdu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM