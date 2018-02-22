Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

TSK'nın hafta başında ateş altına aldığı Raco bölgesinde terör hedefleri tek tek imha ediliyor. Gece geç saatlerde de devam eden roket ve ağır silahlı atışlar kameralara yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de sahneye çıkan Sertab Erener, performansı kadar görüntüsüyle de dikkat çekmişti.

Serdar Ortaç, Bomonti'de gerçekleşen bir ödül törenine eşi Chloe Loughnan ile katıldı.

Can Bonomo, sevgilisi Öykü Karayel ile uyurken fotoğraflarının çekilmesine isyan etti.

Can Bonomo: Bu bir tecavüzdür

1 Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı 28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

2 Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı Her seferinde Green Card'a karşı olduğunu dile getiren ve göçmenlere hakaret eden ABD Bakanı Trump'ın eşi Melania'nın annesi ve babasına Green Card çıktı.

3 Türk genci yine Apple'ın açığını buldu Daha önce Apple'ın bazı uygulamalarında güvenlik açığı tespit eden 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, 'Safari' uygulamasında da açık buldu.

4 Roma Cengiz'le Ukrayna'dan avantajlı döndü Şampiyonlar Ligi son 16 tur maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk olan Roma, 2-1 mağlup oldu.

5 Mehmetçik Zeytin Dalı Marşı Türkiye'nin Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı için yazılan marş, Erhan Güleryüz tarafından bestelendi.

6 Boko Haram örgütü 111 kızı kaçırdı Nijerya'da Boko Haram örgütü tarafından bir okula düzenlenen saldırının ardından, 111 kız öğrencinin kaybolduğu belirtildi.