İzmir'de otomobil ile kamyonet çarpıştı. Buca'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaynaklar Mahallesi'nden Buca yönüne giden Hakan Erkılıç yönetimindeki 35 GE 2256 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek karşıdan gelen 46 yaşındaki Doğan Ersanlı idaresindeki 35 CVR 96 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Buca'da trafik kazası: 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı VİDEO
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazada, hurdaya dönen cipin sürücüsü Hakan Erkılıç hayatını kaybederken, cipte yolcu konumunda bulunan Şemsettin Çelik (36), Hasan Hüseyin Koçer (54), Teoman Mete (34) ile kamyonet şoförü Ersanlı ve kamyonette yolcu olarak bulunan Şevki Kul (46) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.