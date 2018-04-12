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Buket Uzuner: İlham diye bir şey yok

Bu ayki "Haliç Okumaları"nın konuğu Buket Uzuner, "Tabiat Dörtlemesi"ndeki acemiliğinde duyduğu heyecanı anlattı ve "ilham" ile ilgili yöneltilen soruya, "Samimi bir yazar, kendi okumak istediğini yazar" dedi.

Özel Haber | 12.04.2018 - 13:15..
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buket uzuner

Kadir Has Üniversitesi'nin her ay başka bir yazarı ağırladığı "Haliç Okumaları" etkinliğinin bu ayki konuğu Buket Uzuner'di. Uzuner, yeni romanı "Hava"dan bahsetti ve kitaplarını imzalarken konuşmalarında dikkat çekici söylemlerde bulundu.

Buket Uzuner: İlham diye bir şey yok

ACEMİLİK RUHUNU SEVİYORUM

"Tabiat Dörtlemesi" olarak planladığı "Su, Toprak, Hava ve Ateş" romanları ile yeni bir adım atan Uzuner, bu  konuda şunları söyledi:

“Bir seri oluşturmak daha önce hiç yapmadığım bir şeydi. Bu heyecanı, deyim yerindeyse acemilik ruhunu çok seviyorum. Çok iyi bildiğiniz işi yapmak bir süre sonra heyecan vermiyor, seri üretime geçiyorsunuz. Bazı alanlarda, özellikle sanatta yeni şeyler denemek, o çaylaklık ruhunu her yeni başlangıçta hissetmek kişiyi canlı tutuyor. Planladığım bu tabiat dörtlemesi benim için çok heyecan verici. Aslında insanoğlunun ‘tabiatın efendisi’ rolüne bürünmesinin ne kadar yanlış olduğunu göstermek istediğim bir çalışma. ‘Hava’ henüz yayınlanmadı, bugün ilk kez burada okuyacak, romanın sesini ben de sizlerle birlikte duyacağım. İlk kez bir romanın baş kahramanı kadın adı ve soyadıyla anılıyor. Ölümsüz bir karakter yaratmak istedim. Defne Kaman’ın benden sonra da hayatta kalmasını, var olmasını diliyorum”.

Buket Uzuner: İlham diye bir şey yok

SAMİMİ BİR YAZAR, OKUMAK İSTEDİĞİNİ YAZAR

Uzuner, kendisine yöneltilen "İlham sizce nedir?  Nelerden ilham alıyorsunuz?" sorusunu cesur ve samimi bir şekilde cevaplayarak şunları söyledi:

“İlham diye bir şey yok. Rönesans tablolarındaki gibi güzel periler, melekler ilham getirmiyor. Atilla İlhan’ın bana öğrettiği gibi, iyi yazarları okurken, başarılı bir sergi gezerken, güzel bir film izlerken, iyi bir müzik dinlerken hissettiğiniz şeyler; aslında sizin meseleniz olan şeylerin harekete geçmesi, sizin fikrinize dokunması. Benim de en sevdiğim yazarların meseleleri var, bunlar bana hitap ettiği; benim meselelerimle örtüştüğü için onları okumayı seviyorum. Bence samimi bir yazar kendi okumak istediği şeyleri yazar”.

Damla Karakuş

[email protected]

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