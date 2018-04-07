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Buket Uzuner söyleşisine davetlisiniz

Kadir Has Üniversitesi’nin her ay bir başka yazarı ağırladığı etkinlik "Haliç Okumaları", nisan ayında Buket Uzuner'i konuk ediyor.

Özel Haber | 07.04.2018 - 13:24..
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Özellikle "Gelibolu, Kumral Ada Mavi Tuna, Balık İzlerinin Sesi, İki Yeşil Susamuru" gibi kitaplarıyla ilgi gören, eeserleri onlarca dile çevrilen Buket Uzuner, 25 yılı uzun süredir Türkiye satış listelerinde üst sıralarda yer aldı. Şimdi de yazarlık serüvenini anlatmak için, bir söyleşi kapsamında sevenleri ile buluşuyor.

Buket Uzuner söyleşisine davetlisiniz

YENİ ROMAN "HAVA"DAN BİR BÖLÜM

Buket Uzuner, etkinlik kapsamında yeni romanı Hava'dan bir bölüm okuyacak. Bu etkinlik bir söyleşinin yanında bir imza günü olma niteliğini de taşıyor. Hakkında merak edilen soruları cevaplamasının ardından Uzuner, romanını da imzalayacak.

Buket Uzuner söyleşisine davetlisiniz

Herkese açık gerçekleştirilen etkinlik, 10 Nisan Salı, saat 16.00'da, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşecek.

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