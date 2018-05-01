Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım." açıklamasının yankıları sürerken, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç bu konuda Gül'e kırgın olduğunu söyledi.

"BEKLEDİM, BANA FİKRİMİ SORMADI"

Vatan gazetesinden Murat Çelik imzalı habere göre Bülent Arınç, Gül'ün açıklama yapmadan önce kendisine fikrini sormasını beklediğini, ancak başkalarıyla görüştüğünü, "Ağabey ne düşünüyorsun." diye sormadığını söyledi..

Arınç şöyle konuştu:

"'HERALDE YORMAK İSTEMİYOR' DEDİM"

"Yıllarca her konuda istişare ettiğiniz bir insan... Ben şöyle tahmin ettim; dedim ki herhalde (adaylığa) “Hayır” diyecek, beni yormak istemiyor. Ama sonra iş ilerledi, başkalarıyla da görüştüğünü bir şekilde duydum.

"SONRA 'SÜRPRİZ YAPACAK HERALDE' DEDİM"

Bu sefer de, herhalde “Evet” diyecek de (aday olacak) ondan sonra bana bir nevi sürpriz yapacak diye düşündüm. Bu ihtimallerin ikisi de doğru değil, ikisi de hoş değil.

"BEKLERDİM, OLMADI"

Aramızda bu kadar hukuk varken, böyle önemli bir konuda “Ağabey ne diyorsun” demesini şahsen beklerdim. Olmadı...

Takdir onun tabii ama ben bu kanaatimi (aday olmaması yönündeki görüşünü) çok eskiden beri taşıyorum. O yüzden, Cumhurbaşkanımız davet edince, rahatlıkla kendi kanaatlerimi ifade ettim. Kucaklaştık, çıktım."