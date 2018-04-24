Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın görüşmesi sona erdi.

"AK PARTİ'DEN BAŞKA BİR PARTİYE OLUMLU BAKMAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin baş başa gerçekleştiğini ifade eden Arınç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığını destekleyecek misiniz?” sorusu sonrasında da şunları söyledi:

"Ben bir AK Partili'yim, partimden de memnunum. Her ne kadar bazıları bizi üzse de ben AK Parti’nin bu ülkeye faydalarını biliyorum. Başka bir partiye ilgili olumlu kanaatimi ortaya koymam. Ben ne AK Parti ne de genel başkanın zarar göreceği bir noktada durmam. Ben iyi bir AK Partiliyim, Milli Görüş çizgisindenim bizim öğrendiklerimiz çizgimizin arkasında durmayı gerektirir."





ABDULLAH GÜL KONUŞULDU MU

Arınç, Abdullah Gül'ün aday olacağı iddiasının konuşulup konuşulmadığına ilişkin soru üzerine de "Her konuyu görüştük ama bu konuda açıklama yapma yetkisini kendimde görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız arzu ederlerse kendileri söyleyebilir. Bize izin verirlerse biz de konuşuruz. Ama çok özel konuşmalarımızı şimdilik mahrem tutuyoruz." dedi.



Bülent Arınç: İyi bir AK Partiliyim VİDEO