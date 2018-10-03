Bülent Arınç'tan damadı ve oğlu hakkında açıklamalar

Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan programına konuk olan Arınç, damadının FETÖ davasında tahliye olması hakkında şu ifadeleri kullandı:

"DAMADIM OLDUĞU İÇİN HAPİSTE ÇÜRÜMESİ Mİ GEREKİR"

"Damadım olmasaydı elbette yine hızlı tahliye edilirdi. Benim damadım ne suç işlemişti onun tahliyesinden bu kadar çok gocunuyorlar. Neden tutuklandı diye hesap soracaklarına neden tahliye edildi diye soruyorlar? Damadım olduğu için cezaevinde çürümesi mi gerekiyor? Adam mı öldürmüş hayır, neymiş FETÖ'ye sempati duymuş."

Bülent Arınç: Benim damadım ne suç işlemiş?

OĞLUNUN VEKİL SEÇİLMESİ

Arınç, oğlu Mücahit Arınç'ın milletvekili seçimesiyle ilgili de şunları söyledi:

"Çocuğu milletvekili ya da belediye başkanı olan bir tek ben değilim. Geçmişte bunun çok örnekleri var. Şimdi de var. Bülent Arınç ismi bir markadır. Arınç ismi vekil seçilmesinde etkili olabilir."

Arınç: Oğlumun vekil seçilmesinde ismim etkili olmuş olabilir