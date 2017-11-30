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Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

Bülent Arınç, hakaret etmeme şartıyla, seçim ittifaklarıyla ilgili 3 farklı projesini MHP Lideri ile paylaşabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 11:41..
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Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında isim vermeden Bülent Arınç'a sert sözlerle yüklenmişti.

"FETÖ'CÜ YURTSUZ"

Bahçeli'nin, "Pensilvanya yetiştirmesi, FETÖ'cü yurtsuz, Haçlıların sözcüsü, İmralı kölesi" gibi ifadeler kullanmasına Bülent Arınç, 3 sayfalık açıklamasıyla yanıt verdi.

AA
Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

3 FAKLI İTTİFAK PROJESİ

Twitter hesabından açıklamasını paylaşan Arınç, seçim ittifaklarıyla ilgili 3 farklı projesinin olduğunu, bunları Devlet Bahçeli ile paylaşabileceğini söyledi.

"HAKARET ETMEYİN YETER"

Arınç, "Seçim ittifakları konusunda 'anlaşılabilir ve uygulanabilir' 3 proje hazırladım. Eğer beni bir gün davet etmek nezaketinde bulunur ve bir kahve ikram ederseniz, size o projeleri sunabilirim. Bunun karşılığında hiçbir şey de istemem. Bir daha hakaret ve iftira etmeyin yeter." ifadelerini kullandı.

AA
Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

AÇIKLAMANIN TAMAMI

Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

Bülent Arınç'tan Devlet Bahçeli'ye 3 sayfalık cevap

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