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Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

Rahşan Ecevit ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, doğumunun 93. yıl dönümü vesilesiyle eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in kabrine çiçek bıraktı

AA | 28.05.2018 - 12:01..
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Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

Eski başbakanlardan Bülent Ecevit, doğumunun 93. yıl dönümü vesilesiyle kabri başında anıldı.

Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

RAHŞAN ECEVİT ÇİÇEK BIRAKTI

Ecevit'in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ilk olarak eşi Rahşan Ecevit ziyaret etti. Kabre çiçek bırakan Rahşan Ecevit, dua etti.

Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

Rahşan Ecevit'in ardından DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve beraberindekiler Ecevit'in kabrine geldi.

Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

Kabre karanfil bırakan Aksakal ve beraberindekiler de dua etti.

Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

"DEMOKRATİK SOL PROGRAMI YENİDEN İKTİDARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Aksakal, burada yaptığı konuşmada, demokratik sol programı yeniden iktidara taşımak için çalıştıklarını belirterek, Ecevit'i bir kez daha minnetle ve saygıyla yad ettiklerini söyledi.

Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

Rahşan Ecevit, eşinin kabrini ziyaret etti

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