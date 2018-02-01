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Bülent Ersoy: 100 bin lira benim için çerez parası

Bülent Ersoy, zatürre tedavisi gördüğü hastaneden önceki akşam taburcu oldu.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 07:16..
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Diva Bülent Ersoy, hastane çıkışı görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ersoy'a modacı Gülşah Saraçoğlu ile yaşadığı tartışma soruldu.

"BEN SERVETİMİ BAĞIŞLADIM"

Ersoy, Saraçoğlu’nun “Bülent Ersoy’u bir şartla affederim, benden özür dileyecek ve Mehmetçik Vakfı’na 100 bin TL bağış yapacak” açıklamasına tepki gösterdi: “Gülşah Hanım’ın lafıyla hareket etmem, ben zaten oraya servetimi bağışladım. Benim için 100 bin TL nedir, çerez parası...”

"YAVRULARIM HAKLARINI HELAL ETSİN"

Mehmetçik’in sınır ötesi operasyonu hakkında konuşurken gözleri dolan Ersoy, “Böyle zamanlar da birlik beraberlik içinde olmamız gerek. Ben anne değilim, bir şehit acısını anne kadar hissedemem. Ama biz burada rahat kavga ediyorsak onlara borçluyuz. Yavrularımın ayakları taşa değmesin, hepsi bana haklarını helal etsin” dedi.

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