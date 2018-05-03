Bülent Ersoy: Tarkan'la küs olduğum külliyen yalan

Bülent Ersoy, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş ile önceki akşam Arnavutköy’deki bir mekanda bir araya geldi. Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Ersoy, “Ümit Hırsızı” adlı şarkıda düet yaptığı Tarkan’la arasının açık olduğu iddialarını bir kez daha yalanladı.

"TARKAN BENİM ÇOK KADİM BİR DOSTUMDUR"

Ersoy, düeti beğenmediği ve bir kez daha stüdyoya girme isteği Tarkan tarafından reddedildiği haberleri için “Bu haberleri çıkaran benimle çalışmak isteyen bir yapımcı, bu iş olmasın ve ben orayla çalışayım derdine düşmüş. Tarkan Bey benim çok kadim bir dostumdur, şarkı olsun ya da olmasın. Böyle şeylerin aslı astarı yok, külliyen yalandır” dedi.