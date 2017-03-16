Bülent Ersoy yine kuyumcu açtırdı

Bülent Ersoy, önceki gece Nişantaşı’ndaki bir kuyumcuyu açtırdı. Saatlerce baktığı mücevherler sonrası, beğendiği 5 kolyeyi satın aldı.

126 BİN LİRA HARCADI

Kolyelere toplamda 126 bin lira ödedi.

KAPALIÇARŞI'DA DA KUYUMCU AÇTIRMIŞ, 57 BİN LİRA HARCAMIŞTI

Diğer yandan Bülent Ersoy geçen ay Kapalıçarşı’yı polisler eşliğinde açtırmış ve alışveriş yapmıştı. Bir mağazadan 2 ipek halı ve Rumeli Orhan Kemal Kuyumcusu’ndan mücevher almıştı. Toplamda 57 bin dolarlık (215 bin TL) alışveriş yapan Bülent Ersoy “Kapalıçarşı esnafının her zaman arkasındayım. Ekonomiye tam destek” demişti.