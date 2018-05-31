Bülent Ortaçgil Teoman'dan memnun kalmadı

Bülent Ortaçgil, 2004’te Teoman’la Lütfi Kırdar’da aynı sahneyi paylaşmıştı. Usta müzisyen, hayatını anlatan Mahmut Çınar imzalı ‘Bu Su Hiç Durmaz’ adlı kitapta konserle ilgili düşüncelerini ilk kez açıkladı.

"OLAYI BİZİM GİBİ GÖRMÜYOR"

Konserde kendi üzerine düşeni yaptığını belirten Ortaçgil, “Teoman’ın şarkılarını alıp bana benzettim. Ama Teoman benim şarkılarımı alıp kendisine benzetemedi” deyip ekledi: “Yani ya çocuk fazla uğraşmadı ya da bizim gibi görmüyor olayı. Bizim harcadığımız mesaiyi de harcamadı.

"KEŞKE 10 TANE TARKAN OLSA"

Ortaçgil, kitapta Megastar Tarkan’la ilgili düşüncelerine de yer verdi: “Tarkan bugüne kadar hiç şarkımı istemedi. İsterse buyur söyle derim. Keşke 10 tane Tarkan olsa. Dinlemem ama destekliyorum.”

