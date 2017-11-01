CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, haftalık olağan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tezcan, geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözleri hakkında da kendini savundu.

"MİLLETİN VİCDANINA BIRAKIYORUM"

Bülent Tezcan şunları söyledi; "Çok rahatsız oldular. Pazartesi bir gerçeği açıkladım. 'Kral çıplak' dedim. Sadece bizim açıklayabileceğimiz bir şeyi söyledim, ortalık karıştı. AK Parti'den taşı alan üzerime koştular. Neden bu telaşa kapıldıklarını biliyorum. 'Reis kenarda oturduğumuzu görürse benim de üzerime gelir' telaşından dolayı koştular. Biz memleketin en önemli meselesini söyledik, söylemeye de devam edceğiz, tehdit ve kuru gürültüye pabuç bırakmayacağız. Gerçeği söylemeye devam edeceğiz. Ahlaki bir terim var mı yok? Siyasi bir kavram. Benim işim senin hoşuna gidecek şeyi söylemek değil. Buna karşılık hükümet sözcüsü benim sözlerime: 'edepsizlik, ahlaksızlık, seviyesizlik, terbiyesizlik' dedi. Benimki siyaset literatüründen alınmış sözler. Kimin sözü hakaret içerikli vatandaşlarımın vicdanına bırakıyorum. Kötü söz sahibinindir. Beni yıldıracağınızı sanıyorsunuz, yok öyle yağma. Toplumu kutuplaştırmak faşizm yöntemidir."

Bülent Tezcan bir kez daha kendini savundu VİDEO