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Bülent Tezcan: Meral Akşener'i destekleyebiliriz

CHP Sözcüsü Tezcan katıldığı televizyon programında "Meral Akşener'in aday olması durumunda destekler misiniz?" sorusuna "Kim en güçlü çıkmışsa görevimiz onun etrafında toplanmaktır." dedi.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 14:02..
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Bülent Tezcan: Meral Akşener'i destekleyebiliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Meral Akşener'in öne çıkması durumunda CHP'nin desteklerini esirgemeyeceğini duyurdu.

Bülent Tezcan: Meral Akşener'i destekleyebiliriz VİDEO

"GÖNLÜMDE KILIÇDAROĞLU VAR AMA AKŞENER'İ 2. TURDA DESTEKLERİZ"

CNN Türk'te canlı yayına çıkan Tezcan, CHP'nin Türkiye'de demokrasiyi temsil eden bir aday çıkaracağını söyledi. Tezcan, gönlündeki adayın Kılıçdaroğlu olduğunu vurgularken Merak Akşener'in aday olması ve ikinci tura çıkması durumunda tam destek vereceklerini belirtti.

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