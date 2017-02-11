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Bülent Turan'dan CHP'ye İnce gönderme

AK Partili Bülent Turan, Muharrem İnce'nin "Recep Tayyip Erdoğan referandumda Kılıçdaroğlu'nu yenecektir" dediği videoyu paylaştı.

11.02.2017 - 21:58
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Bülent Turan'dan CHP'ye İnce gönderme

Türkiye referanduma doğru ilerlerken AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'da CHP'ye Muharrem İnce'li gönderme geldi.

İNCE'NİN KAYBEDECEKLER DEDİĞİ VİDEOYU PAYLAŞTI

Turan, geçtiğimiz yıllarda CHP Genel Başkanılığı'na aday olan Muharrem İnce'nin; "6 seçim yenilmiş bir parti; 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekilliği seçimini ve yerel yönetimler seçimini hangi emarelerle başarıyla atlatacak. Kim burada bir başarı şansı görüyor, ışık görüyor? Ben göremiyorum. Hatta önümüze bir referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği yönetimi yeniden yenecektir" dediği videoyu paylaşarak "Bu adam büyük adam. Referandum sonucunu da ilan ediyor" notu düştü ve siyasi anlamda bir gol atmış oldu.

Bülent Turan'dan CHP'ye İnce gönderme VİDEO

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