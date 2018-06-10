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Bulgaristan Başbakanı Türkiye’ye geliyor

Başbakan Binali Yıldırım, 13 Haziran’da Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirecek olan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşme gerçekleştirecek.

İHA | 10.06.2018 - 15:16..
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SD

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Borisov, Başbakan Yıldırım ile de görüşecek.

BÖLGESEL MESELELER DE ELE ALINACAK

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başbakan Yıldırım ile Borisov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, başta ekonomi, enerji ve kültürel ikili iş birliği ve soydaşlara ilişkin konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

Ayrıca, Başbakan Borisov’un ziyaretinin Bulgaristan’ın TANAP’a verdiği desteğini ortaya koyması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.

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