Bulgaristan Başbakanı Türkiye’ye geliyor

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, 13 Haziran’da Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Borisov, Başbakan Yıldırım ile de görüşecek.

BÖLGESEL MESELELER DE ELE ALINACAK

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Başbakan Yıldırım ile Borisov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, başta ekonomi, enerji ve kültürel ikili iş birliği ve soydaşlara ilişkin konuların yanı sıra bölgesel meseleler de ele alınacak.

Ayrıca, Başbakan Borisov’un ziyaretinin Bulgaristan’ın TANAP’a verdiği desteğini ortaya koyması bakımından önemli olduğuna dikkat çekildi.