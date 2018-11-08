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Bulgaristan'a geçen göçmenler dayak yiyip kovuldu

İran’dan Avrupa hayali ile Türkiye’ye giriş yapan 23 kaçak göçmen, Kırklareli’nden Bulgaristan’a geçerken yakalandı. Kaçak göçmenler değerli eşyaları alınıp darbedildikten sonra sınır dışı edildi.

İHA | 08.11.2018 - 09:29..
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Bulgaristan'a geçen göçmenler dayak yiyip kovuldu

Kırklareli merkeze bağlı Şükrüpaşa köyünde jandarma ekipleri tarafından 7 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı.

"DAYAK YEDİK DÖNDÜK"

Yabancı uyruklu şahıslar 8 ay önce Van üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıklarını, 10 gün kadar önce plakasını bilmedikleri bir araçla sınır bölgesine geldiklerini, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan polisi tarafından yakalanarak paraları ve değerli eşyaları alındıktan sonra darp edilip Türkiye’ye geri gönderildiklerini söyledi.

Gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şahıs işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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