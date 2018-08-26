Bulgaristan’da otobüs devrildi: 16 ölü

BUlgaristan'da facia gibi bir kaza meydana geldi. Sofya'nın yakınlarında seyir halindeki bir otobüs içindeki yolcularla birlikte kaza yaparak devrildi.
Bulgaristan’da otobüs uçuruma yuvarlandı - VİDEO
16 ÖLÜ 27 YARALI
Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, ülkenin başkenti Sofya’nın 40 km uzağındaki Svoge kasabasında bir otobüsün devrilmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin de yaralandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise kazanın akşam saat 17.10 sularında meydana geldiği aktarıldı. Bölgeye 20’den fazla ambulans sevk edilirken olay hakkında inceleme başlatıldı.
Ülkede pazartesi günü gerçekleşecek 1 günlük yas ilan edildi.