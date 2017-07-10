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Bulgaristan'da Roman toplumu karşıtı protesto

Ülkenin güneydoğusundaki Asenovgrad'daki milliyetçi Bulgarlar, Roman toplumu karşıtı gösteri yaptı.

10.07.2017 - 08:44
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Kentteki Bulgar gençler kürek takımı sporcuları ile yerel Roman topluluğu arasında 10 gün önce yaşanan kavganın ardından, bölgede Roman toplumu karşıtı gösteriler devam ediyor.

Bulgaristan'da Roman toplumu karşıtı protesto

9 GENÇ GÖZALTINA ALINDI

10 gün önceki olayda bazı sporcuların yaralanmasının ardından başlatılan soruşturmada, kavgaya karışan Roman topluluğundan 9 genç gözaltına alınırken bazı şüphelilerin serbest bırakılması bugün kent merkezinde toplanan yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

"BULGARİSTAN, BULGARLARINDIR" SLOGANLARI ATTILAR

Gösteride, "Bulgaristan Bulgarlarındır" şeklinde slogan atan göstericiler, Bulgaristan bayrakları ile haçlar taşıdı.

Bulgaristan'da Roman toplumu karşıtı protesto

Roman toplumunun Bulgaristan'a entegrasyonun mümkün olmadığını ileri süren göstericiler, ülkede yerleşik Roman azınlığın Hindistan'a gitmesi iddiasını dile getirdi.

"PROTESTOMUZUN TEK BİR NEDENİ VAR: ORTAK EVİMİZ OLAN BULGARİSTAN"

Protesto gösterisini organize eden ve adını vermek istemeyen kişi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Protestomuzun tek bir nedeni var, o neden de ortak evimiz olan Bulgaristan'dır. Eğer suç işleniyorsa ve işleyenlerin etnik kökeni bahanesi ile adalet sistemi bu suçların karşısında kayıtsız duruyorsa biz sokaklara dökülüyoruz. Türklere veya Romanlara karşı değiliz, ancak onlar bizim gelenek, dil ve adetlerimizi bilmeli, Bulgaristan'da yaşıyor olmaktan bizim gibi gurur duymalıdırlar." görüşlerini ileri sürdü.

Bulgaristan'da Roman toplumu karşıtı protesto

Protestoya destek veren Filibe ve Asenovgrad Motosikletçiler Kulübü üyesi Genadi Stavrev de, protestonun etnik sebepli olmadığını öne sürerek, sadece adaletsizliğe karşı olduğunu iddia etti.

Gösteri nedeniyle şehir merkezinde polis ve jandarma güçlerince güvenlik önlemleri alınırken protestocular, eylemlerine okudukları bildiri sonrası son verdi.

ASENOVGRAD ROMANLARI HUZURSUZ

Bu arada jandarmanın çevresinde güvenlik kordonu oluşturduğu ve giriş çıkışları denetlediği şehrin Roman mahallesi sakinleri de huzursuz. Romanların, protestolara neden olan olaylara karışan birkaç kişi yüzünden tüm mahallelinin dolaşım hakkının sınırlandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyetsizlik de gittikçe artıyor.

Göstericiler ise, Roman mahallesinden kaynaklandığını ileri sürdükleri güvensizlik ortadan kalkana dek eylemlerini devam ettireceklerini bildiriyor.

Öte yandan Asenovgrad'daki gerginliğin ardından, Roman mahallelerin bulunduğu ülkenin bazı kentlerinde de küçük çaplı benzer protestolar yapıldı. Romanlar, 7 milyon dolayındaki ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.

Bulgaristan'da Roman toplumu karşıtı protesto

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