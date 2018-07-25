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Bulgaristan'dan Türkiye ve Yunanistan'a sel uyarısı

Sağanak yağışlardan dolayı zor günler geçiren Bulgaristan, komşuları Yunanistan ve Türkiye'ye sel uyarısında bulundu.

Özel Haber | 25.07.2018 - 15:46..
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Bulgaristan, güneydeki komşuları Yunanistan ve Türkiye'yi yoğun yağışlar sonucunda Arda ve Meriç nehirlerinin taşması beklentisiyle sellerle karşı karşıya gelebilecekleri konusunda uyardı.

ARDA VE MERİÇ NEHRİ TAŞABİLİR

Sofya’dan yapılan açıklamada, Arda üzerinde, Yunanistan sınırının yakınında yer alan Ivaylovgrad Barajı’nın birkaç gün içinde taşmasının beklendiği belirtildi.

Aynı şekilde, Türkiye sınırında, Kapıkule kapısındaki sınır kenti Svilengrad’da da bugün ve yarın Meriç’in suyunda büyük bir artış ve taşma beklendiği açıklandı.

Bulgaristan’da son günlerde devam eden sağanak yağmurlardan dolayı birkaç beldede olağanüstü hal ilan edildi. Teteven  kentinde dün bir kişi sel suyuna kapılarak yaşamını yitirmişti.

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