Bulgaristan'ın seçim uygulamalarına tepki

Bulgaristan Merkez Seçim Kurulunun oy kullanma işlemlerinin başlamasına çok kısa süre kala AB dışındaki ülkelerde oy vereceklerin sandık başında Kiril alfabesiyle dilekçe doldurması şartı getirmesi, yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşı binlerce seçmenin tepkisine neden oldu.

Oy verme işlemlerinin tamamlandığı İzmir'de Bulgaristan vatandaşları Bornova Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullanırken yaşadıkları sorunlara tepki gösterdi.

Ege Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Kocaman, Bulgaristan Genel Seçimlerine İzmir genelinde katılımın çok iyi olduğunu ama Türkiye genelinde 30 sandığın kurulması kararının seçimleri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sandık sayısının azlığının büyük bir izdihama neden olduğunu belirten Kocaman, şöyle devam etti:

"Oy kullanmak için gelen kardeşlerimizin 4 kişisinden 2 kişisi geriye döndü. Yığılmalar oldu. Sandık görevlileri akşam çıkan bir kanuna uyarak herkesin oy kullanmak için gerekli dilekçeyi kendisinin doldurması zorunluluğu çıktı. Yaşlılar ve gençler, Kiril alfabesini bilmiyorlar. Bu da büyük bir aksaklığa neden oldu. Yığılmalar oldu. Dost Partisi'ne oy gitmemesi için büyük zorluklar çıkarıldı. Bulgaristan devleti demokratik bir seçim olmasını istiyorsa eskiden 120 sandık açılırken, en az bu kadar sandık açılması lazım. Antidemokratik bir seçim oldu."

Kocaman, İzmir'de eskiden 12 sandık kurulurken şimdi 5 sandık kurulduğunu, bazı seçmenlerin oy kullanamadığını, Bulgaristan vatandaşlarının oy kullanmak için Manisa'ya bile gittiğini, bunun zaman kaybettirdiğini altını çizdi.

"BULGARİSTAN SEÇMENİ BÜYÜK ZORLUK YAŞADI"

Vatandaşlardan Fikret Gürpınar ise oy kullamak için sandık başına gelen Bulgaristan vatandaşlarının büyük sıkıntılar yaşadığını, eskisine kıyasla güzel bir seçim yaşayamadıkları ifade ederek şunları söyledi:

"Bulgaristan'a oy kullanmaya giden vatandaşlarımızın yolları kesildi. Bazı insanlık dışı muamelelere başvuruldu. Yaşlılara kendilerine belge doldurulması istendi. Oy verme işlemleri yavaşlatıldı. Bütün gereken engeller yapıldı. Bir hafta Bulgaristan'da kaldım, orada vatandaşımız tehdit altında oy vermeye zorlanıldı. Herkes oy kullanamadı yoğunluktan dolayı. Bornova'da benim bulunduğum sandıkta sırada olanları oy kullanmaya zorladık."