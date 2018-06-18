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Burak Kut: Hemcinslerimin tacizine uğradım

Ünlü popçu Burak Kut, eskiden kendisinin de tacize uğradığını söyledi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:25..
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Burak Kut Habertürk'ten Esin Övet'e konuştu. Popçu, bir zamanlar kendisinin de hemcinsleri tarafından tacize uğradığını dile getirdi.

İşte o konuşma...

"ÇOK TACİZ EDİLDİM"

Kut, "Erkekler de tacize uğrar diye bir açıklamada bulundum. Talat Bulut olayını bilmeden konuştum aslında ama tacizin kadına yapılanı asla affedilmez. Ben bu röportajda konuşamayacağım kadar çok şey yaşadım.

Burak Kut: Hemcinslerimin tacizine uğradım

"KIZ ARKADAŞIMIN SEVGİLİSİ BENİ TACİZ ETTİ"

Kız arkadaşımın yanında. Üstelik taciz eden kişinin yanında kendi erkek arkadaşı da vardı. Böyle sapkınlıkların arasında kaldığım oldu. İlk zamanlar çok bocalıyordum. Hatta hemcinslerim tarafından da çok tacize uğradım.

"ÜRKEK BİR ERKEKTİM"

Ben gergin, ürkek bir çocuktum. Bir de 20’li yaşlarda olunca çözemedim. Çok çılgın bir şey gerçekten. Kulüpte masaların altından çıkıp kucağıma oturmaya çalışan kadınlar olurdu. Tabii o durum beni çok rahatsız etti. Sorunca anlattım ama bir kadına edilen tacizle bir tutulamaz, tekrar ediyorum. Ben bu konuda her zaman kadının yanındayım. Ve yeni şarkılardan biri de kadına şiddeti anlatıyor." dedi.

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