Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Oyuncu Burak Özçivit’in 6 aracı olduğu için komşularının otoparkta yer bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Site sakinleriyle arası açılan Burak Özçivit'in, yaşanılan olaylar sonrasında 1 milyon TL değerindeki otomobilini elden çıkardığı, aracının görüntülenmesiyle ortaya çıktı.
"ARACI BURAK BEY SATTI"
Eşinin isminin harflerinden oluşan (FR) özel plakalı aracını satan oyuncunun arabası, Kuruçeşme’de başkası tarafından sürülürken görüntülendi.
Aracı kullanan kişi, gazetecilerin soruları üzerine "Burak bey bu aracı bize sattı" açıklamasında bulundu.