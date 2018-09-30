taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0507
Euro
7.04755
Altın
1192.495
Borsa
99956.9
Gram Altın
232.029

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Oyuncu Burak Özçivit komşularla ettiği otopark kavgası nedeniyle çareyi otomobillerini satmakta buldu.

Haber Merkezi | 30.09.2018 - 14:53..
  1. Haberler
  2. Magazin
Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Oyuncu Burak Özçivit’in 6 aracı olduğu için komşularının otoparkta yer bulmakta zorlandığı iddia edilmişti. Site sakinleriyle arası açılan Burak Özçivit'in, yaşanılan olaylar sonrasında 1 milyon TL değerindeki otomobilini elden çıkardığı, aracının görüntülenmesiyle ortaya çıktı.

"ARACI BURAK BEY SATTI"

Eşinin isminin harflerinden oluşan (FR) özel plakalı aracını satan oyuncunun arabası, Kuruçeşme’de başkası tarafından sürülürken görüntülendi.

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Aracı kullanan kişi, gazetecilerin soruları üzerine "Burak bey bu aracı bize sattı" açıklamasında bulundu.

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

Şeyma Subaşı: O kafe sonunda benim oldu

76
'İsrail ile İran asla savaşmaz'

'İsrail ile İran asla savaşmaz'

89
Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

Burak Özçivit aracını otopark kavgası yüzünden sattı

72
Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

Simge’nin menajerinden Mustafa Sandal’a: Prim yapıyor

34
Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

Suudi Arabistan Arap Rivierası inşa edecek

39
Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

Alman basınından Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi

30
YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

YPG'li teröristlere korku salan Türk askerleri

86
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM