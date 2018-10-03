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Burak Özçivit yeni reklam filminden servet kazanacak

Özçivit, önümüzdeki günlerde çekimleri başlayacak olan reklam filmi için oldukça iyi bir anlaşma yaptı.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 07:55..
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit, bir erkek giyim markasının yeni sezonda da reklam yüzü oldu.

YENİ SEZON İÇİN 3 MİLYON TL ALACAK

İlk yıl için 2.5 milyon TL alan oyuncu, yeni sezon için marka ile 3 milyon TL’ye anlaşma sağladı.

Burak Özçivit'in rol alacağı reklam filminin çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak.

7 AY SONRA BABA OLACAK

Burak Özçivit yedi ay sonra baba olacak. Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile.
Fahriye Evcen, bebek sahibi olmak istediği için uzun süredir dizi ya da film projelerinde yer almıyordu.

Burak Özçivit yeni reklam filminden servet kazanacak

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