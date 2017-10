Burak Özçivit'in eski fotoğrafı olay oldu

Şu sıralar Kerem Bürsin ile 'Can Feda' sinema filmi için kameraların karşısına geçen Burak Özçivit'in 2005 yılında katıldığı Best Model yarışmasından fotoğrafları ortaya çıktı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf binlerce yorum ve beğeni aldı.

FOTOĞTAFLARI ÇÖPE ATILDI

Burak Özçivit'in Best Model Of Turkey 2003 seçmelerine giden fotoğrafları, ilk elemede çöpe atılmış ama daha sonra çöpten çıkarılarak yarışmaya katılması sağlanmıştı.

Yarışmanın sonucunda ''Gelecek Vaad Eden Model' olarak seçilen Burak Özçivit 2005 yılında katıldığı yarışmada ise birinci olmuştu.