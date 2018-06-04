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Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e sürpriz

Fahriye Evcen'e eşi Burak Özçivit'ten 1. yıl dönümü sürprizi yaptı

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 07:13..
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İki ünlü oyuncu Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 3.5 yıllık ilişkilerini Haziran 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.

ÇIKAN HABERLERİ GÜLEREK YALANLAMIŞLARDI

Geçen günlerde çiftin evlilikleri için endişelendiği duyulmuştu. Mutlu bir evlilik sürdürebilmek için profesyonel destek aldıkları öğrenilen çift, çıkan haberleri 'Gayet mutluyuz, öyle bir şeye ihtiyacımız yok' diyerek yalanladı.

FAHRİYE'YE ÖZEL TEKNE

Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'e birinci yıldönümü için 'Mavi Tur' sürprizi hazırladı. Çift, evliliklerinin birinci yıldönümünü kutlamak için 29 Haziran'da 'Mavi Tur'a çıkacak.

Burak Özçivit, tur için günlüğü 6 bin 500 Euro (yaklaşık 35 bin TL) olan Cobra King adlı guleti kiraladı.

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e sürpriz

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