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Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından Arda Turan'a sahip çıkan tek isim Burak Yılmaz oldu.

Haber Merkezi | 12.10.2018 - 10:32..
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Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu, Etiler'deki bir kebapçıda bir araya geldi.

İki ünlü futbolcu, mekanın çıkışında Arda Turan ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"TABİİ Kİ YANINDAYIM"

Burak Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım, tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" diye konuştu.

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

EMRE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Emre Belözoğlu, ise Burak Yılmaz gibi Arda Turan'a destek çıkmadı.

Belözoğlu, "Arda benim arkadaşım, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum" diyerek lüks aracına bindi.

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

Yeni başlayanlar için Arda Turan - Berkay kavgası haberi

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

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