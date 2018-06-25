Burak Yılmaz'ın yeni evi

Trabzonspor'un milli forveti Burak Yılmaz, yeni villa satın aldı. Kral lakaplı golcü futbolcu, yılbaşında aldığı müstakil evin iç ve dış mimarisini özel yaptırdı. Yaklaşık beş aydır genç mimar Efe Kesgün'ün ellerinde şekillenen ev, geçtiğimiz günlerde son halini aldı.

SİNEMA ODASI BİLE VAR

Yaklaşık 1.000 metrekare olan evin dört oturma odası, altı yatak odası, bir sinema odası, bir Playstation odası, yedi tane banyo- buhar-saunası bulunuyor. Yılmaz, yeni evine içine çocukları için de özel bir oyun odası yaptırdı.