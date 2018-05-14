Burcu Binici tartıştığı polisten şikayetçi oldu

Oyuncu Burcu Binici, önceki akşam Beşiktaş sahilde kadın arkadaşı ile yürüyüş yaparken, yayalar için yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçerken üzerine doğru bir araç hareket etti. Aracı kullanan kişiye sert bir çıkışta bulundu.

TARTIŞMA KARAKOLDA BİTTİ

Bu sırada aracı kullanan şahsın da komiser çıkması olayı iyice karıştırdı. Şahıs, Binici'ye kimlik sordu. Aralarında tartışma çıktı. Binici, 155'i arayarak polisi polise şikayet etti. Komiser ve Binici en yakın polis karakoluna giderek birbirleri hakkında şikayetçi oldu.

"BEN DE KOMİSERİM" DEDİ

İfadesini veren komiser karakol çıkışı, "Bana 'Ben de komiserim' dedi. Ben de kimlik sordum göstermedi ve sağa sola telefon açmaya başladı. On dakika sonra kimliğini çıkararak havaya kaldırdı ve MOBESE kameralarına gösterdi" şeklinde konuştu.

"KARAKOLDA BANA KÖTÜ DAVRANDILAR"

Binici ise karakol çıkışı bir hayli üzgündü. Elleri titreyerek konuşan ve gözleri dolan oyuncu, "Komiser olduğunu söyledi. Bana 'Seni içeri attırırım' dedi. Amirleri o kişiler adına özür diledi. Şikayetçi olmaktan vazgeçmiştim. O sırada bana ve arkadaşıma birer bardak çay geldi. Bir polis çayı elimden alarak 'O çayı içemezsin' deyince yıkıldım. Bu yüzden şikayetçi oldum. MOBESE kayıtlarında mevcut. Bakalım ne olacak" dedi.