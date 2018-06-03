Burcu Binici'den polislere tehdit ve hakaret

Dizi oyuncusu Burcu Binici'nin kendisini 'başkomiser' olarak tanıtarak Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis memuruna hakaret ve tehditler savurduğu iddia edildi.

"BEN DE BAŞKOMİSERİM"

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; iki polis memuru, savcılığa giderek Binici'den şikayetçi oldu. Polis memurları dileklerinde şu ifadelere yer verdi: "Beşiktaş’ta kırmızı ışıkta durduk. Durduğumuz sırada ismini sonradan Burcu Binici olarak öğrendiğim kişi karşıya geçtikten sonra bize el uzatarak ‘Kırmızı ışığı görmüyor musunuz’ dedi.





"BİRAZ ZEKANIZI KULLANIN"

Arabanın yanına gelen Binici, elini camın üzerine koyarak ‘Ben de narkotik şubede başkomiserim. Biraz zekanızı kullanın’ dedi. Biz de kimlik görmek istedik. Binici ‘Ben ‘Söz’ dizisinde başkomiserim’ dedi. Ben de neden yalan konuştuğunu sordum ve normal kimliğini istedim. Bunun üzerine emniyette üst düzeylerde akrabalarının olduğunu söyleyerek tehditler savurdu."





BİNİCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Binici de polislerden şikayetçi oldu ve şöyle dedi: "Arkadaşımla Beşiktaş’ta trafik ışıklarında yayalara yeşil ışık yanıyordu. Bu esnada sivil görünümlü bir araba geçmek istedi. Bize çarpıyordu. El işaretiyle ışığın yeşil olduğunu gösterdim. Sivil aracın şoförü elini camdan çıkararak hakaretler yağdırdı. Ben de ‘Kimsin sen?’ diye sorunca "Söz'de başkomiser rolünü oynuyorum dedim" dedi. Savcılık soruşturma başlattı."